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Нигматуллин назвал номинальным назначение Хапова в «Локомотив» эксклюзив

04 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
2.80 3.30 2.55
10.04 19:30

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым прокомментировал назначение Заура Хапова на должность главного тренера «железнодорожников».

«По большому счету это назначение можно не комментировать, но смысл в нем есть. В данном случае дать возможность работать немецкому тренеру без лицензии (Марвину Компперу. прим Евро-Футбол). Единственный нюанс для меня заключается в том, что не утвердили ни Лоськова, ни Пашинина. Мне кажется, эти люди заслуживают своего шанса и заслуживали. Но, таким образом я думаю, им объяснили, что шансов стать главным тренером нет и таким шагом успокоили немецкого специалиста, что ребята не будут претендовать на его место.

Тем самым, назначили номинально тренера вратарей Хапова. Он прекрасный человек, мы вместе работали, и он в «Локомотиве» давно был тренером вратарей. Но, нужно понимать, что это 100% номинальное решение, то есть номинальный главный тренер, для того чтобы Комппер дальше спокойно работал с командой.

Повторюсь, Лоськов и Пашинин заслуживали своего шанса, заслуживают и будут заслуживать за свою преданность «Локомотиву» и как игроки, и как тренеры. Но, наверное, не в этот раз. Свой шанс они получат, как в свое время получил Игорь Черевченко, который долгие годы был помощником, а потом получил свой шанс и воспользовался им достаточно успешно.

Мог бы претендовать на роль главного тренера Юрий Семин? Во-первых, «Локомотив» выигрывал последние матчи, тем самым убедив руководство, что менять тут ничего не нужно сейчас. Во-вторых, нужно понимать, что Юрий Павлович абсолютно неуправляемый, самодостаточный человек, который, к сожалению, был бы сейчас неудобен для руководства команды», - сказал Нигматуллин.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Юрий Сёмин РПЛ
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