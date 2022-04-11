Гацкан: «Ростов» не зря назначил Карпина

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался по поводу победы ростовской команды над московским «Локомотивом».

Гацкан сказал «Чемпионату», что в матче с «Локомотивом» в игре ростовского клуба была отчётливо видна тренерская рука. Александр отметил, что руководители «Ростова» не зря назначили Карпина, который сразу же придал команде энергии и новых эмоций.

Напомним, что футболисты «Ростова» уверенно переиграли «Локомотив» со счётом 4:1. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают десятую строчку в таблице РПЛ.