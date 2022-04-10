Булыкин: «Не вижу явного фаворита в матче «Ростов — «Локомотив»

В преддверии матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив», бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин поделился мнением об этой игре.

«Преимущество будет на стороне «Ростова», так как они играют дома. Кроме того, все мы знаем, как будет добираться «Локомотив». Однако у железнодорожников лучше подбор игроков. Я думаю, что матч может завершиться вничью», — приводит слова Булыкина Тасс.

Ранее сообщалось, что московская команда будет добираться до «Ростова» на поезде из-за продления ограничений на полёты в некоторые аэропорты России.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится сегодня, 10 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.