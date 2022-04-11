Бубнов раскритиковал «Локомотив» за матч с «Ростовом»

Известный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу крупного поражения московского «Локомотива» в матче с «Ростовом».

Бубнов сказал Sportbox.ru, что после победы над «Спартаком» казалось, что «железнодорожники» смогут выиграть и у «Ростова», но футболисты «Локомотива» предстали в ужасном состоянии. Эксперт отметил, что московской команде пришлось долго добираться на матч, да и перестановки в тренерском штабе явно повлияли на настрой футболистов.

Напомним, что «железнодорожники» в итоге на выезде уступили «Ростову» со счётом 1:4.