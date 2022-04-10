Карпин рад победе «Ростова» над «Локомотивом»

Решивший вернуться к рулю «Ростова» Валерий Карпин доволен результатом своего клуба в матче против «Локомотива». По мнению Карпина, его подопечные проявили больше рвения к успеху, что настраивает его на положительный лад. Карпин верит, что с опытом его футболисты заиграют еще более эффективно.

- Радует весь настрой команды отдаваться до конца, претензии никому предъявить нельзя ни в одном из матчей. Многое не получается, но, опять же, это нормально.Перепады у молодых игроков, когда не хватает опыта стабильно играть – это нормально. Всё сегодня позитивно, – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».