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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Дал бы Тикнизяну в рыло»

11 Апреля 2022 • 11:43 Комментировать (1)
Ростов
4:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал удаление Наира Тикнизяна, произошедшее в матче 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

«Если бы он сыграл так против меня, я бы дал в рыло, честно говоря. Мне жалко Глебова. Кто учил тебя так играть? Этому тренеру нужно запретить тренировать», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, защитник железнодорожников получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча за фол на Даниле Глебове.

Сама игра завершилась уверенной победой «Ростова» (4:1). Этот триумф позволил команде Валерия Карпина подняться на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на 6-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Наир Тикнизян
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