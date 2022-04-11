Ловчев: «Дал бы Тикнизяну в рыло»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал удаление Наира Тикнизяна, произошедшее в матче 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

«Если бы он сыграл так против меня, я бы дал в рыло, честно говоря. Мне жалко Глебова. Кто учил тебя так играть? Этому тренеру нужно запретить тренировать», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, защитник железнодорожников получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча за фол на Даниле Глебове.

Сама игра завершилась уверенной победой «Ростова» (4:1). Этот триумф позволил команде Валерия Карпина подняться на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на 6-й строчке.