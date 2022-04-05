Бывший наставник «Локомотива» Борис Игнатьев высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о назначении Заура Хапова новым главным тренером железнодорожников.

- Вы предполагали, что новым тренером «Локомотива» станет кто-то из триумвирата Лоськов-Пашинин-Комппер. Но было решено назначить Запура Хапова. Неожиданно?

- Вообще я с интересом ждал, кто станет новым тренером железнодорожников. В любой команде должен быть главный тренер, чтобы игроки понимали, от кого все зависит. Все решает только он: и как будет жить команда, и какие задачи футболисты будут решать на поле. Ничего размытого не должно быть.

- Но самое назначение удивило?

- Думаю, это справедливое решение. Мне понятна эта ситуация. Больше вызывало вопросы то, как было раньше, когда непонятно кто тренировал «Локомотив», непонятно кто обозначал позицию клуба перед общественностью. Клуб был в поисках начальника, и, наконец, такого человека назначили.

- Заур Хапов работал только с вратарями, тогда как Лоськов и Пашинин со всей командой. Может, было бы логично назначить кого-то из них?

- Не могу ответить на этот вопрос. Заур Хапов давно трудится в команде. Много лет он работал в тренерском штабе клуба, и сам играл в «Локомотиве».

- Но за Лоськова с Пашининым вам не обидно? Не считаете, что с ними не очень красиво поступили?

- Как я могу обижаться? Есть руководство клуба, которое ближе к теме. Там прекрасно знают ситуацию и возможности.

- Пишут, что из всех помощников Комппера с Хаповым было наилучшее взаимопонимание. В этом может быть причина?

- Не знаю. Я же не нахожусь в команде. Я просто доволен тем, что в «Локомотиве» появился главный тренер. А все остальное – это решение клубного руководства, это их выбор и доверие.

- Вы же давно знакомы с Зауром Хаповым. Можете оценить его человеческие качества?

- Это человек с хорошей внутренней силой, тренер, способный отстоять свои позиции.

Реклама

- А есть моменты, которые вас смущают в этом назначении?

- Это то, что Хапов не участвовал в больших тактических сражениях и, по сути, является тренером, представляющим локальные возможности. Он все время отвечал только за вратарские дела. Это единственное, что смущает. Но раз выбор пал на этого человека, значит, руководство посчитало это целесообразным. А Пашинин с Лоськовым, я уверен, будут ему хорошими помощниками. Они много лет находятся в одной упряжке.

- Чего ожидать от этого назначения? Какие перспективы вы видите?

- Этого я не могу сказать, но, честно говоря, уже надоели частые смены тренеров.

Елена Григорьевская