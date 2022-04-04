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Булыкин прокомментировал назначение нового главного тренера «Локомотива» эксклюзив

04 Апреля 2022 • 21:37 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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10.04 19:30

Бывший нападающий «Локомотива» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым поделился мыслями от назначения на пост главного тренера «Локо» Заура Хапова.

«Моя позиция объясняет это назначение тем, что «Локомотив» хочет поставить на должность главного тренера кого-то с лицензией «PRO». Но, это не значит, что они были готовы назначить не важно кого. Все-таки Хапов свой человек, он тренирует игроков и понимает их.

Кто будет главным тренером – вопрос, ответ на который мы узнаем со временем.

Назначение Юрия Семина главным тренером? Я думаю, что это было бы хорошим шагом, но надо спрашивать у руководства «Локомотива», - сказал Булыкин.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Дмитрий Булыкин Заур Хапов РПЛ
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