Бывший нападающий «Локомотива» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым поделился мыслями от назначения на пост главного тренера «Локо» Заура Хапова.

«Моя позиция объясняет это назначение тем, что «Локомотив» хочет поставить на должность главного тренера кого-то с лицензией «PRO». Но, это не значит, что они были готовы назначить не важно кого. Все-таки Хапов свой человек, он тренирует игроков и понимает их.

Кто будет главным тренером – вопрос, ответ на который мы узнаем со временем.

Назначение Юрия Семина главным тренером? Я думаю, что это было бы хорошим шагом, но надо спрашивать у руководства «Локомотива», - сказал Булыкин.