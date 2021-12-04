Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 267 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Это была не лучшая игра в исполнении «Крыльев» и ЦСКА»

04 Декабря 2021 • 17:59 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча «армейской» команды против «Крыльев Советов» на выезде. Эксперт заявил, что несмотря на минимальную победу, само выступление москвичей оставляет желать лучшего.  

«Эта игра — не лучшая в исполнении «Крыльев» и ЦСКА. «Крылья» ничего из себя не показали, да и ЦСКА ни о чем», - прокомментировал Масалитин в разговоре с «РБ Спорт».

Также специалист подчеркнул, что тренерскому штабу «армейцев» до сих пор не удалось найти необходимый баланс к середине сезона. По его словам, столичный коллектив очень плохо смотрится в атаке, а также неудачно реализовывает свои стандартные положения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва
окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
Идет 40 минута Локомотив Москва 0:0 Урал 1.56 4.4 5.8
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ахмата»: «Спартаку» повезло»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» обратится в ЭСК после матча с «Ахматом», в котором удалили Соболева
19:24 · Россия. Премьер-лига
Почему болельщики «Локомотива» и «Урала» ушли с трибун
19:16 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» обеспечил непопадание в зону стыковых матчей в 2021 году 1
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Экс-судья РПЛ Федотов объяснил, почему Соболев удалён справедливо 5
18:41 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» показал, какое повреждение Соболев нанёс Коновалову 2 фото
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:21 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр ФИФА Скомина считает, что Матюнин допустил результативную ошибку в матче «Зенит» - «Ростов» 2
17:59 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Это была не лучшая игра в исполнении «Крыльев» и ЦСКА»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Соболев нагрубил тренеру «Ахмата» после удаления
17:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил состав на матч с «Уралом»
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Айртон получил подарок в честь юбилейной игры за «Спартак» фото
17:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев получил красную карточку за грубый фол 3
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» выступили против Fan ID
17:25 · Россия. Премьер-лига
Почему болельщики «Спартака» ушли с трибун 2
Все новости
Рекомендуем