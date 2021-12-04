Масалитин: «Это была не лучшая игра в исполнении «Крыльев» и ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча «армейской» команды против «Крыльев Советов» на выезде. Эксперт заявил, что несмотря на минимальную победу, само выступление москвичей оставляет желать лучшего.

«Эта игра — не лучшая в исполнении «Крыльев» и ЦСКА. «Крылья» ничего из себя не показали, да и ЦСКА ни о чем», - прокомментировал Масалитин в разговоре с «РБ Спорт».

Также специалист подчеркнул, что тренерскому штабу «армейцев» до сих пор не удалось найти необходимый баланс к середине сезона. По его словам, столичный коллектив очень плохо смотрится в атаке, а также неудачно реализовывает свои стандартные положения.