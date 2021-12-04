Почему болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА ушли с трибун

Болельщики российских клубов продолжают акцию протеста. Причиной недовольства фанатов стали действия полиции, которая после игры ЦСКА с «Зенитом» не позволяла болельщикам покинуть свои места, а позже забрала в отделения 408 фанов. Причиной стали фаеры на трибунах, но оперативно определить тех, кто их зажигал не удалось, так как на стадионе не работали камеры.

В матче 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА болельщики гостей смотрели футбол 19 минут и 11 секунд, после чего организованно ушли со стадиона. Аналогично поступили фанаты самарской команды на 14-й минуте.

Текстовая трансляция матча «Крылья Советов» - ЦСКА проходит на LiveResult.ru.