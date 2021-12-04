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Иванисеня: «Акинфеев действительно вытащил игру»

04 Декабря 2021 • 19:46 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:0).

- Очень сложная игра, вы проиграли, но казалось, что «Крылья» сегодня должны были как минимум очко набирать. Что случилось?

- Я согласен. По качеству игры, я думаю, мы сегодня достойно играли. Много было очень опасных атак и моментов, которые могли забить. Наверное, можно отметить Акинфеева, который действительно, наверное, вытащил игру. Если бы мы забили первыми, они бы уже намного больше раскрывались, и им еще труднее было был.

- Прокомментируй эпизод с пропущенным мячом, потому что как будто боялись сфолить на Эджуке. Что случилось, почему такой коридор ему предоставили?

- Нет, там не то, чтобы боялись сфолить. Просто он очень быстрый футболист, он оказался на пространстве. Мы ждали ошибку, а он очень квалифицированно сыграл, обыграл, протянул.

- Команда могла набрать очки и залезь в еврокубковую зону. Это на вас давит или не обращаете внимание?

- Нет, я не могу сказать, что давит. Если бы на нас это давило, мы бы как-то скованно играли. Было бы другая игра. Думаю, по игре было видно, что мы были спокойны и уверены в своих силах. Бывают такие игры, они очень обидные, но есть над чем работать. Мы будем двигаться только дальше.

- Впереди «Рубин». Сегодня была неплохая поддержка болельщиков. Какие ожидания, что можешь передать болельщикам?

- Конечно, болельщикам передам, чтобы как можно больше приходили на стадион. Мы это чувствуем. Когда мы играем дома, это классная атмосфера. «Рубин» - это, конечно, дерби. Настрой, естественно, будет только на победу. Будем готовиться. Я уверен, что будет также хорошая игра и результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Акинфеев Дмитрий Иванисеня
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