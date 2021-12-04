Обляков поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Хавбек столичного ЦСКА Иван Обляков пообщался с журналистами в преддверии поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Ждём тяжёлой игры. «Крылья» с лета не проигрывали в Самаре, набрали хороший ход. Выйдем биться, сейчас победа необходима», - передает слова полузащитника пресс-служба «армейского» коллектива.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 4 декабря. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в матче можно будет в текстовой трансляции на Liveresult.ru.

Перед этим матчем самарцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на шестой строчке.