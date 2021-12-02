Юрий Лоза предложил болельщикам ЦСКА сначала извиниться

Музыкант Юрий Лоза резко раскритиковал намерение футбольных болельщиков устроить протест во время матчей 17-го тура РПЛ.
Лоза считает, что фанаты ЦСКА нарушили закон в конце матча с «Зенитом», поэтому их арестовали. В Италии и Германии болельщики бы получили срок.
- Сначала извинись за то, что нарушил закон, а потом разбирайся с беспределом, - заявил Лоза «Спорт-Экспрессу».
Также музыкант сравнил действия фанатов с движением BLM и уверен, что действия болельщиков ничем хорошим не закончатся.
Отметим, что вместе с «армейскими» фанатами будут протестовать и ультрас других команд.