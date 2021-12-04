Осинькин: У игроков «Крыльев Советов» нет пиетета перед ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- При просмотре стартовых составов сразу бросается в глаза большое количество изменений и отсутствие Ивана Сергеева. С чем это связано? Все ли хорошо с Иваном?

- Есть у него определенный дискомфорт в пояснице, но, возможно, он сможет нам и сегодня нам помочь, но остальные изменения связаны в том числе, что закончились дисквалификации, которые были у наших футболистов. Наоборот, у Горшкова пропуск матча из-за четырех желтых карточек. Такие рабочие моменты. Команды в РПЛ для нас совсем разные, вот только что сейчас мы играли с «Уралом» и «Нижним Новгородом», сейчас ЦСКА. Мы, конечно, понимаем, что и по статусу и качеству игры это разные команды. Мы по-разному готовимся к ним, строим свою игру, но какого-то пиетета, отдать инициативу, отдать какие-то эпизоды игры мы сейчас не готовы. Мы уже психологически должны играть с любой командой на равных, все-таки идет второй круг.