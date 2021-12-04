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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный и Эджуке - в атаке ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

04 Декабря 2021 • 13:09 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Программа матчей 17-го тура чемпионата России продолжится на стадионе «Самара Арена», где местные «Крылья Советов» примут московский ЦСКА.

Тренерский штаб «армейского» клуба определился со стартовым составом команды на гостевую игру. С первых минут на поле появятся следующие футболисты: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 14:00 по московскому времени. Читать текстовую онлайн-трансляцию матча можно будет на страницах Liveresult.ru.

Перед этим поединком хозяева занимают восьмую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
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