Заболотный и Эджуке - в атаке ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Программа матчей 17-го тура чемпионата России продолжится на стадионе «Самара Арена», где местные «Крылья Советов» примут московский ЦСКА.

Тренерский штаб «армейского» клуба определился со стартовым составом команды на гостевую игру. С первых минут на поле появятся следующие футболисты: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 14:00 по московскому времени. Читать текстовую онлайн-трансляцию матча можно будет на страницах Liveresult.ru.

Перед этим поединком хозяева занимают восьмую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на шестой строчке.