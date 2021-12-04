​Алексей Березуцкий поддержал акцию фанатов ЦСКА

Активные фанаты ЦСКА покинули трибуну по ходу игры с «Крыльями Советов». Речь идёт об акции протеста, поводом для которой стали массовые задержания фанатов московских «армейцев» после прошлого поединка с «Зенитом». Поводом для правоохранительных органов было использование пиротехники, хотя большинство задержанных не имели к этому отношения.

После победы в Самаре (1:0) рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий высказался в поддержку фанатов.

«Поддерживаю фанатов. Не понимаю, зачем было задерживать такое количество людей, особенно при такой погоде – люди могли замёрзнуть. Жечь пиротехнику нельзя, но необоснованные задержания возмущают», - высказался Березуцкий в ходе пресс-конференции.

Напомним, что акцию фанатов ЦСКА поддержали активные фанаты многих других клубов РПЛ.