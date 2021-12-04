Начали после «Крыльев» и закончили «Крыльями»: ЦСКА прервал серию без побед и вернулся в зону еврокубков

Субботняя программа семнадцатого тура РПЛ открывалась в Самаре.

ЦСКА, набравший в середине первого круга неплохой ход, затем выдал серию с четырьмя матчами без побед. В том числе «армейцы» проиграли в предыдущем туре дома «Зениту». «Крылья Советов» недавно сделали заявку на попадание в топовую пятёрку, но её выполнение у самарцев застопорилось. Ничьи с «Уралом» и «Нижним Новгородом» показали, что говорить о стабильности команды Игоря Осинькина ещё рано.

Многие болельщики ЦСКА боятся, что их команда окончательно превратится в середняка. Новое поколение «красно-синих» не хватает звёзд с неба, а в прошлом сезоне и вовсе не попало в международные клубные соревнования. Такое же грозит ЦСКА и в нынешнем чемпионате, а его матч с «Крыльями» можно было рассматривать именно как борьбу за попадание в еврокубки, потому что команды имели поровну очков.

В первом тайме «Крылья» по игре смотрелись предпочтительней. И ударов они наносили в три раза больше, и в дриблинг шли намного чаще. В первой десятиминутке был полумомент у Эджуке, с чьим плотным выстрелом справился Ломаев. Хозяева ответили двумя моментами попозже. Чернов опасно подправлял мяч ногой, не нанося акцентированный удар, а Ежов уже в полном смысле слова пробивал после прострела Глушкенкова. В обоих случаях ворота гостей остались сухими благодаря Акинфееву.

В перерыве Алексей Березуцкий выпустил Дзагоева вместо Ахметова, но это особо разнообразило позиционную «армейскую» атаку. На 53-й минуте Дивеев ударил головой после подачи Дзагоева, но прямо в руки Ломаеву. Команды обменялись отбитыми плотными ударами и Мухина. Самарцы проводили приличные комбинации на контратаках, и Глушенкову немного не хватило точности, когда он откликнулся на подбор в нескольких метрах от чужих ворот.

Волжане смотрелись динамичнее, но, например, Зиньковский не переигрывал Фернандеса на своём фланге, а Эджуке в нужный момент включил свои сильные качества и оставил самарских защитников с носом. Внедрившись глубоко в штрафную «Крыльев» на левом полуфланге, он выдал не самый удобный прострел для Бохинена, но тот чётко ударил по мячу с лёта и загнал его в сетку (0:1). Получается, что Березуцкий угадал с заменой, выпустив Бохинена, а Осинькин не угадал, отрядив в бой примерно в то же время Сергеева.

Вскоре гости упустили две возможности упрочить счёт в свою пользу. Бохинен не сделал дубль, замкнув низовой прострел мимо створа. Потом Чернов, когда-то игравший за ЦСКА, организовал Заболотному выход один на один с Ломаевым, и Антон в своём стиле проиграл дуэль голкиперу. «Крыльям» не удалось создать явных моментов, хотя мячом они на последних минутах владели. ЦСКА прервал четырёхматчевую серию в чемпионате без побед, которая началась у них после домашней победы над самарцами, а те, в свою очередь, не выиграли третий матч подряд. «Армейцы» вернулись в еврокубковую зону, поэтому критики Алексея Березуцкого и компании несколько сбавят свой тон. Ну и не оставим без внимания согласованную акцию болельщиков: фанаты обеих команд покидали сектора по ходу первого тайма.

Кирилл Иванцов