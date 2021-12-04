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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Начали после «Крыльев» и закончили «Крыльями»: ЦСКА прервал серию без побед и вернулся в зону еврокубков

04 Декабря 2021 • 15:54 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Субботняя программа семнадцатого тура РПЛ открывалась в Самаре.

Протокол игры  
Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва
    75' Бохинен Эмиль (0:1)
Ломаев Иван Зеффан Мехди Бегич Сильвие Чернов Никита   83' Бейл Гленн Ежов Роман   79' (Пиняев Сергей (   79') Иванисеня Дмитрий   78' (Якуба Денис (   78') Пруцев Данил Зиньковский Антон   86' (Липовой Данил (   86') Сарвели Владислав   67' (Цыпченко Дмитрий (   67') Глушенков Максим   67' (Сергеев Иван (   67')
Запасные: Фролов Евгений Солдатенков Александр Прищепа Дмитрий Овсянников Богдан Витюгов Максим Смирнов Данила Божин Сергей
Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Дивеев Игорь Бийол Яка Фернандес Марио Ахметов Ильзат   46' (Дзагоев Алан (   46') Мухин Максим   60'   71' (Бохинен Эмиль (   71') Зайнутдинов Бактиёр   76' (Кучаев Константин (   76') Обляков Иван Заболотный Антон Эджуке Чидера   88'   90' (Фукс Бруно (   90')
Запасные: Щенников Георгий Васин Виктор Бистрович Кристиян Тороп Владислав Чалов Фёдор
04 декабря. Стадион "Самара Арена" (Самара).

ЦСКА, набравший в середине первого круга неплохой ход, затем выдал серию с четырьмя матчами без побед. В том числе «армейцы» проиграли в предыдущем туре дома «Зениту». «Крылья Советов» недавно сделали заявку на попадание в топовую пятёрку, но её выполнение у самарцев застопорилось. Ничьи с «Уралом» и «Нижним Новгородом» показали, что говорить о стабильности команды Игоря Осинькина ещё рано.

Многие болельщики ЦСКА боятся, что их команда окончательно превратится в середняка. Новое поколение «красно-синих» не хватает звёзд с неба, а в прошлом сезоне и вовсе не попало в международные клубные соревнования. Такое же грозит ЦСКА и в нынешнем чемпионате, а его матч с «Крыльями» можно было рассматривать именно как борьбу за попадание в еврокубки, потому что команды имели поровну очков.

В первом тайме «Крылья» по игре смотрелись предпочтительней. И ударов они наносили в три раза больше, и в дриблинг шли намного чаще. В первой десятиминутке был полумомент у Эджуке, с чьим плотным выстрелом справился Ломаев. Хозяева ответили двумя моментами попозже. Чернов опасно подправлял мяч ногой, не нанося акцентированный удар, а Ежов уже в полном смысле слова пробивал после прострела Глушкенкова. В обоих случаях ворота гостей остались сухими благодаря Акинфееву.

В перерыве Алексей Березуцкий выпустил Дзагоева вместо Ахметова, но это особо разнообразило позиционную «армейскую» атаку. На 53-й минуте Дивеев ударил головой после подачи Дзагоева, но прямо в руки Ломаеву. Команды обменялись отбитыми плотными ударами и Мухина. Самарцы проводили приличные комбинации на контратаках, и Глушенкову немного не хватило точности, когда он откликнулся на подбор в нескольких метрах от чужих ворот.

Волжане смотрелись динамичнее, но, например, Зиньковский не переигрывал Фернандеса на своём фланге, а Эджуке в нужный момент включил свои сильные качества и оставил самарских защитников с носом. Внедрившись глубоко в штрафную «Крыльев» на левом полуфланге, он выдал не самый удобный прострел для Бохинена, но тот чётко ударил по мячу с лёта и загнал его в сетку (0:1). Получается, что Березуцкий угадал с заменой, выпустив Бохинена, а Осинькин не угадал, отрядив в бой примерно в то же время Сергеева.

Вскоре гости упустили две возможности упрочить счёт в свою пользу. Бохинен не сделал дубль, замкнув низовой прострел мимо створа. Потом Чернов, когда-то игравший за ЦСКА, организовал Заболотному выход один на один с Ломаевым, и Антон в своём стиле проиграл дуэль голкиперу. «Крыльям» не удалось создать явных моментов, хотя мячом они на последних минутах владели. ЦСКА прервал четырёхматчевую серию в чемпионате без побед, которая началась у них после домашней победы над самарцами, а те, в свою очередь, не выиграли третий матч подряд. «Армейцы» вернулись в еврокубковую зону, поэтому критики Алексея Березуцкого и компании несколько сбавят свой тон. Ну и не оставим без внимания согласованную акцию болельщиков: фанаты обеих команд покидали сектора по ходу первого тайма.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Жигуль
04 Декабря 2021 в 16:28
КС дно! 3 матча не забивать разобранным командам. ФНЛ ждет
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
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