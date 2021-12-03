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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ЦСКА высказались о решении фанатов покинуть трибуны в средине первого тайма

03 Декабря 2021 • 14:09 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
3.15 3.35 2.30
Через 21 ч. 13 мин.

После игры против «Зенита» более четырёхсот фанатов ЦСКА были задержаны, хотя большая часть из них не была причастна к использованию пиротехники на стадионе. В знак протеста активные фанаты ЦСКА покинут трибуны на гостевом матче против «Крыльев Советов» в момент, когда на таймере игры будет 19:11.

По поводу акции фанатов высказался Сергей Аксёнов, который является директором ЦСКА по связям с общественностью.

«Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе», - слова Аксёнова приводит sport24.

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА пройдёт в субботу, 4 декабря.

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ЦСКА Москва
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