​В ЦСКА высказались о решении фанатов покинуть трибуны в средине первого тайма

После игры против «Зенита» более четырёхсот фанатов ЦСКА были задержаны, хотя большая часть из них не была причастна к использованию пиротехники на стадионе. В знак протеста активные фанаты ЦСКА покинут трибуны на гостевом матче против «Крыльев Советов» в момент, когда на таймере игры будет 19:11.

По поводу акции фанатов высказался Сергей Аксёнов, который является директором ЦСКА по связям с общественностью.

«Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе», - слова Аксёнова приводит sport24.

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА пройдёт в субботу, 4 декабря.