Ахметов сыграл юбилейный матч за ЦСКА

Полузащитник Ильзат Ахметов сыграл юбилейный поединок в составе московского ЦСКА. Сегодняшняя встреча с самарскими «Крыльями Советов» стала для 23-летнего футболиста 100-й в футболке «армейского» коллектива, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что Ильзат защищает цвета столичной команды с лета 2018 года. На его счету семь забитых мячей и десять голевых передач в составе ЦСКА.

Трудовое соглашение Ахметова с московским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА подходит к завершению. За несколько минут до финального свистка «армейцы» выигрывают со счетом 1:0.