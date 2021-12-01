Фанаты ЦСКА покинут трибуны на поединке с «Крыльями» в знак протеста

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» намерено организовать акцию протеста на поединке 17-го тура с «Крыльями Советов».

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашней игры с «Зенитом», фанаты ЦСКА решили покинуть гостевой сектор на предстоящем матче в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! — говорится в заявлении, размещенном в Телеграм-канале фанатов «красно-синих».

Напомним, после поединка 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть фанатов использовала пиротехнику в концовке встречи.

Поединок «Крылья Советов» — ЦСКА пройдёт 4 декабря и начнётся в 14:00 мск.