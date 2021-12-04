Акинфеев: «Хочу вот эту награду разделить с нашими фанатами»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - ЦСКА (0:1) Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Показалось, что для ЦСКА неудачно складывалась игра в первом тайме и начале второго. За счет чего удалось ее переломить?

- Как обычно, футбол не справедлив. За счет гола. Согласен с вами, что игра полностью не удалась, а была ужасной с нашей стороны, особенно в первом тайме. Но если бы «Крылья» забили, думаю, было бы тяжелее играть дальше, но так мы провели одну хорошую атаку и забили гол. В футболе такое бывает.

- Очень много претензий было от вас к игрокам обороны, особенно, в первом тайме и при стандартах. О чем говорили? Это были подсказки эмоционального характера, чтобы завести партнеров, или конкретно не получалось, и соперник чем-то удивил?

- Это вы так говорите, и фанаты говорят, что это претензии. Это рабочий подсказ, без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, то, наверное, тебе в футболе и другом виде спорта делать нечего, поэтому эмоции должны присутствовать на поле. Да, они иногда перехлестывают, но не было такого, что кто-то кого-то обижает, унижает. Это рабочий подсказ. Думаю, что сейчас в раздевалке все будут улыбаться, хотя по такой игре улыбаться не особо хочется.

- Тем не менее, серия без побед у ЦСКА прервана. Насколько эмоционально это важно сейчас?

- Конечно, важно, потому что каждую игры хочется побеждать. Конечно, такое бывает. Ты бываешь наверху, где-то проваливаешься, но ничего страшного. Я бы еще хотел вот эту награду разделить с нашими фанатами. Спасибо.