Пономарёв – о Заболотном: «Он просто не умеет играть в футбол, это не уровень ЦСКА»

ЦСКА вымучил победу над «Крыльями Советов» в 17-м туре российской Премьер-лиги. Однако, игра московской команды вызвала много вопросов. В частности, своим недовольством поделился бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарёв.

Эксперт раскритиковал действия оборонительной линии, а также отдельно обратил внимание на выступление нападающего Антона Заболотного. По мнению Пономарёва, «армейцы» не должны допускать подобных ошибок в матчах внутреннего первенства.

«Как Акинфеев терпит такую оборону, непонятно. Защитников нужно драть, как сидорову козу. Заболотный просто не умеет играть в футбол, ждет прострела, чтобы подставить голову или задницу. Это не игрок уровня ЦСКА, вот в «Уфе» где-нибудь он может играть», - отреагировал специалист в интервью для Rusfootball.info