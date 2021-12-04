Бывший тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итоги встречи между самарским клубом и «армейцами».

«ЦСКА в этом матче повезло. В первом тайме они играли неважно, моментов не создали. А у «Крыльев» было несколько моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме после гола «Крылья» уже подсели, а ЦСКА мог забить ещё даже.

Если бы «Крылья» смогли забить в первом тайме, то ЦСКА было бы гораздо сложнее. Самарцы достаточно неплохо выглядят, только концовку они неважно провели. В конце уже много ошибались, плюс замены произошли. ЦСКА в этом плане более опытная команда. Ну и, конечно, Акинфеев великолепен. Он в первом тайме просто спас ЦСКА. Его реакция, опыт и мастерство на уровне. Он до сих пор лучший вратарь в России, никаких сомнений. Молодые ребята есть, но до уровня Акинфеева им ещё расти и расти», - сказал Тарханов.