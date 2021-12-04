Алексей Березуцкий: «Этот матч нельзя нам занести в актив, это 100%»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что исход матча решили индивидуальные действия и индивидуальное мастерство одного игрока в данной ситуации?

- Я думаю, что нельзя так говорить. Да, в первом тайме Игорь Акинфеев… на то он и Игорь Акинфеев спас нас несколько раз. Во втором тайме, на мой взгляд, мы играли гораздо активнее, было несколько моментов, не считая момента, который мы имели в начале тайма. Этот матч нельзя нам занести в актив, это 100%. Игра плюс-минус была равной, если мы говорим в общем про всю игру, но то, что победили, это хорошо.

- Показалось, что гол после действий Эджуке очень сильно повлиял, и вам стало гораздо проще после того, как вы повели в счете.

- На мой скромный взгляд, это вообще ситуация чемпионата России, гол меняет расстановку сил при чем с любым соперником, при чем кардинально. Если ты его забиваешь первым… вы правы, в этом моменте Эджуке сыграл великолепно.