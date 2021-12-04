Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «армейцев» над «Крыльями Советов» со счётом 1:0.

«Была невнятная игра со стороны обеих команд. В плане созидания обе команды выступили очень слабо. В первом тайме у «Крыльев» было два хороших момента, но здорово сыграл Акинфеев и подтвердил свой уровень. Он в первом тайме фактически спас ЦСКА. У ЦСКА игра была на разрушение, впереди ничего почти не создавалось. Во втором тайме Дивеев мог головой пробить хорошо.

Выиграл ЦСКА за счет индивидуальных действий Эджуке. Он сместился на свою любимую позицию левого вингера и спокойно разобрался. Эджуке покатил, а Бохинен удачно замкнул там. Проблемы в плане созидания у ЦСКА как были, так и остались. Очень большую роль играет средняя линия, но на созидание она не работает. В плане разрушения там и Мухин, и Зайнутдинов что-то стараются сделать. Ответственность за созидание лежит, скорее всего, на Ахметове и Дзагоеве, но они, к сожалению, не преуспели в этом компоненте. Выиграли за счет дриблинга Эджуке. От него всё зависит впереди. Раньше ещё стандарты работали, сейчас нет. На одной обороне, на одном разрушении матчи не выиграешь.

Осталась одна игра перед паузой, надо собраться. Проблемы пока не ушли. Нужно усиление команде. Нужно и от балласта избавиться. Надо сделать конкурентоспособную команду. Жалеть никого не надо, если нужно, то надо расставаться с кем-то и приобретать новых. Пока из тех, кем клуб усиливался, отрабатывает деньги потраченные только Эджуке. Фукс пока неизвестно. С Гайчем пока не понятно, он в аренде не очень выступает. Бохинен мало играет почему-то. Бистрович сидит постоянно. Нужно искать, в каком звене есть проблемы, и решать их.

Вчера смотрел игру «Бенфика» - «Спортинг». Пару человек из «Спортинга» мог бы посоветовать ЦСКА. Хотя португальцы, кроме Данни, почему-то выступают у нас не очень. Но 2-3 человека там есть, кем можно усилиться. Тем более выступают они на проблемных для ЦСКА позициях», - сказал Масалитин.