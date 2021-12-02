Болельщики «Крылья Советов» также поддержат задержанных фанатов ЦСКА, покинув трибуны в предстоящем матче РПЛ

По всей видимости, предстоящий тур российской Премьер-лиги пройдет без огромного количества зрителей после 20-й минуты каждого из поединков. Дело в том, что болельщики страны объединяются в знак протеста против действий полиции, которая на прошлых выходных задержала около 400 человек после игры ЦСКА с «Зенитом».

Инициаторами акции стали именно фанаты «армейцев», а потом их поддержало движение «Спартака». В стороне не остались и поклонники «Крылья Советов». Организация Ultras8 заявила, что они также уйдут с трибун стадиона на матче своей команды как раз таки против ЦСКА.

«Мы сами не раз сталкивались с беспределом. Что далеко ходить? Наш заводящий из-за величайшего преступления 21-го века, снятия маски на трибуне, отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана», - говорится в публикации.