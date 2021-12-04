Осинькин: «Будет такая игра, я уверен, будут и очки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас расстроены, мы были ближе к победе. По тому, как игра шла, ее характер, трудно ребятам что-то серьезное предъявить. Да, действительно у них были какие-то моменты, чаще всего это выходило из индивидуальных действий соперника. Считаю, что мы провели хорошую игру, но уровень соперника такой, что в любой момент любую игру он может вытащить. В чем-то две похожих игры, два матча с ЦСКА на таком достаточно коротком отрезке прошли, и мы остались без очков. А по игре, считаю, что она достаточно хорошая вполне с нашей стороны была. Будет такая игра, я уверен, будут и очки.