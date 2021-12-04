Алексей Березуцкий: «Психологическое состояние у команды хорошее»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- У ЦСКА не самая удачная серия в плане набора очков. Как бы вы оценили психологическую готовность команды к этому матчу? При подготовке вы больше работали над футбольной составляющей или над психологией команды, чтобы она не оказалась в яме с точки зрения накопительных результатов?

- Психологическое состояние хорошее, работали над тем и другим, и над футбольной составляющей, над психологической. Это две основы футбола, в отдельности над ними работать невозможно.

- В прошлой игре между командами ЦСКА и «Крыльями Советов» вышли со скамейки Чалов и Дзагоев и решили игру в вашу пользу. Сейчас они снова на скамейке, снова планируете как джокеров их использовать, или есть другие соображения?

- Игра покажет, но стартовый состав такой, какой он есть. Естественно, вполне возможно, что и сегодня они будут джокерами.

- Погода уже вполне зимняя. Как бы вы оценили состояние поля и готовность стадиона к качественному футболу?

- Поле сейчас мы увидим в игре, но и визуально, я выходил на поле, оно выглядит прекрасно для этого времени года, так что здесь проблем быть не должно.