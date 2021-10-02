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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов и Акинфеев решили, что будет ничья, или как ЦСКА с «Краснодаром» обошлись без голов

02 Октября 2021 • 20:54 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
окончен

В матче десятого тура чемпионата России сошлись ЦСКА и «Краснодар».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:0 Краснодар
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Бийол Яка Обляков Иван   26' Зайнутдинов Бактиёр   68' (Дзагоев Алан (   68') Мухин Максим Чалов Фёдор   57' (Яковлев Владислав (   57'   76') Ахметов Ильзат Эджуке Чидера Заболотный Антон
Запасные: Боков Данила Бохинен Эмиль Щенников Георгий Васин Виктор Кучаев Константин Набабкин Кирилл Бистрович Кристиян Тороп Владислав
Сафонов Матвей Рамирес Кристиан   60' Кайо Силва Сорокин Егор Де Вильена Тонни   82' Газинский Юрий Крыховяк Гжегож Кабелла Реми Сперцян Эдуард Классон Виктор Кордоба Джон
Запасные: Якимов Вячеслав Ильин Владимир Городов Евгений Кривцов Никита Манелов Ираклий Стоцкий Дмитрий Литвинов Вячеслав
02 октября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Виктор Ганчаренко приезжает в Москву сыграть против ЦСКА – это всегда интересно. В мае этого года была уже игра с такой афишей, так вот, тогда «Краснодар» Ганчаренко уступил «армейцам» со счётом 1:3. Правда, тогда руководил ЦСКА Ивица Олич, а сейчас во главе команды другой «воспитанник» - Алексей Березуцкий. Его брат Василий по другую сторону баррикад – помогает Виктору Ганчаренко в тренерском штабе «Краснодара».

«Армейцы» и «быки» подошли к очному матчу в отличном настроении. Последние три матча обе команды не просто выиграли – выиграли всухую. Акинфеев и Сафонов подошли к игре с неплохим багажом минут без пропущенных голов (минимум 180), очень не хотели они прерывать эту серию. И не пришлось в итоге. Хотя первым чуть не подставил своего же голкипера Газинский. Юрий неуклюже замкнул прострел Ахметова, едва не попав в угол ворот.

Далее инициативу прибрали краснодарцы, накатившиеся серией позиционных атак. По традиции активно действовало трио К: Кордоба, Кабелла, Классон, подключавшее к комбинациям молодого Сперцяна. Однако скорости не хватало гостям, чтобы тревожить Акинфеева. А вот «армейцы» неплохо пользовались свободными зонами в контратаках: Рамирес махнул ногой мимо мяча, Эджуке убежал на пас из глубины, пробил с угла вратарской, но спас «быков» Сафонов.

Примерно в том же ключе прошла шальная передача у «Краснодара». Крыховяк забросил к левому углу штрафной площади, где никто не держал Кабелла. Реми прокинул себе на ход и мощно пальнул в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Хороший первый тайм выдали команды, качественный, смотрибельный, динамичный. Но обошлись без голов, да и опасные моменты создавали с трудом.

Один из очень хороших моментов «армейцы» создали уже после перерыва. Крутился Эджуке у угла вратарской площади, наконец выдал толковый навес, а Заболотный акцентированно пробил. Под штангу метил Антон, однако Матвей Сафонов вновь спас «Краснодар» от неприятностей. Следующий суперсейв Матвея случился на исходе часа игры. Заболотный вновь выиграл верх после подачи, но уже бить не стал, скинув на Зайнутдинова. Бактиер в падении пытался прошить Сафонова, но Матвей грамотно закрыл «домик».

Далее настал черёд Акинфеева. Игорь козырнул двумя крутыми спасениями. Сначала перекрыл угол обстрела Крыховяку, и Гжегож с угла вратарской пальнул в Акинфеева. А затем спас после удара Классона, которому очень круто ассистировал Кордоба. Была ещё помощь от штанги, принявшей на себя плотный выстрел всё того же Крыховяка. Каркасный ответ от ЦСКА последовал в концовке матча. Эджуке раскачал двоих, вошёл в штрафную площадь и что есть мочи лупанул в дальний угол, попав практически в крестовину.

Яркий футбол показали команды (на последних минутах ещё зажгли арбитры, размышлявшие над пенальти), но случилось так, что зрители голов не увидели. Впрочем, вряд ли они расстроены, ведь посмотрели такую динамичную игру. А вот ЦСКА и «Краснодар», наверное, расстроены, хотя догнали «Локо» на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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Комментарии (4)
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Dneprovskcity
02 Октября 2021 в 21:18
Краснодар бил много, но явных голевых моментов у нас побольше было однако)
Пеналь в концовке был, Дивей явно намеренно тронул мяч рукой.
Spirit
02 Октября 2021 в 21:16
судья спас очко коней)
AMAT
02 Октября 2021 в 21:12
И вот благодаря такому судейству,я перестал смотреть расийский футбол!
CELTIC FROST
02 Октября 2021 в 21:03
Все, что нужно знать о нашем футболе - под 50 ударов с обеих сторон, из которых благодаря их кривизне до ворот долетела одна десятая часть. И слабость арбитра, не решившего дать очевидный пеналь в концовке встречи в ворота хозяев. Судейская ошибка, что бы там не говорили, налицо. Я не болел здесь ни за кого, но осадочек остался...ЦСКА отскочили, но в любом случае футбол у обеих команд - ни о чем. Краснодар поострее и поживее, однако здесь тоже говорить о каком-либо классе не приходится.
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