Защитник Георгий Щенников вернулся в строй, восстановившись от травмы икроножной мышцы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на некий источник, Щенников на текущей неделе будет работать в общей группе. Футболист имеет шансы принять участие в игре чемпионата России против «Краснодара», которая состоится 2 октября в Москве.

После девяти сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Алексея Березуцкого отстаёт на семь зачётных баллов, а от второго «Динамо» - всего на три.

Георгий Щенников не играл за ЦСКА с 25 июля.