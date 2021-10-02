Ермакович: «Если человек играет рукой в своей штрафной площади, на мой взгляд, это пенальти»

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы только что вернулись из раздевалки. То, что случилось на 90-й минуте, на ваш взгляд, это пенальти?

- На мой взгляд, да. Если человек играет рукой в своей штрафной площади, на мой взгляд, это пенальти.

- Если вернуться в сам матч, вы постоянно что-то смотрели со своими помощниками на планшете. Что происходило?

- Просто некоторые игровые моменты смотрели и подсказывали. Помощники смотрели наши, и мы некоторые моменты смотрели и обсуждали.

- Связь с Виктором Михайловичем Ганчаренко была?

- Да, через помощников.

- Тогда объясните такую историю, что «Краснодар» не сделал ни одной замены. В чем генеральная идея такого необычного решения?

- Честно, во-первых, большие скорости были, достаточно интенсивная игра была. На наш взгляд, никто не выпадал. Мы понимали, что очень сложно в такую игру войти, потому что скорости большие. Боялись, что могут не войти ребята в такую игру.

- Еще одно наблюдение, Василий Березуцкий был рядом с вами и очень много покрикивал. Казалось бы, он должен отвечать за оборону, но покрикивал игрокам атаки, Кордобе, Сперцяну. Расскажите о его роли в подобных ситуациях.

- Василий, как и все помощники, живет игрой, реагирует на все эпизоды, как мы действуем в атаке и обороне. Имея такой опыт, грех не прислушиваться. Я считаю, что это нормально, хорошо и гармонично было.

- Вы только что вернулись из раздевалки. То, что случилось на 90-й минуте, на ваш взгляд, это пенальти?

- На мой взгляд, да. Если человек играет рукой в своей штрафной площади, на мой взгляд, это пенальти.

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- Если вернуться в сам матч, вы постоянно что-то смотрели со своими помощниками на планшете. Что происходило?

- Просто некоторые игровые моменты смотрели и подсказывали. Помощники смотрели наши, и мы некоторые моменты смотрели и обсуждали.

- Связь с Виктором Михайловичем Ганчаренко была?

- Да, через помощников.

- Тогда объясните такую историю, что «Краснодар» не сделал ни одной замены. В чем генеральная идея такого необычного решения?

- Честно, во-первых, большие скорости были, достаточно интенсивная игра была. На наш взгляд, никто не выпадал. Мы понимали, что очень сложно в такую игру войти, потому что скорости большие. Боялись, что могут не войти ребята в такую игру.

- Еще одно наблюдение, Василий Березуцкий был рядом с вами и очень много покрикивал. Казалось бы, он должен отвечать за оборону, но покрикивал игрокам атаки, Кордобе, Сперцяну. Расскажите о его роли в подобных ситуациях.

- Василий, как и все помощники, живет игрой, реагирует на все эпизоды, как мы действуем в атаке и обороне. Имея такой опыт, грех не прислушиваться. Я считаю, что это нормально, хорошо и гармонично было.