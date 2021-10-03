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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Хомуха: «Все видели, что пенальти был, не знаю, чем руководствовались судьи» эксклюзив

03 Октября 2021 • 12:14 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
окончен
Бывший армеец Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» Елене Григорьевской поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

- Как вам встреча ЦСКА с «Краснодаром»?

- Это была игра равных соперников, с равными шансами. Единственное, эпизод с пенальти испортил картину. Считаю, что пенальти был. Это видели все. Не знаю, чем руководствуются судьи при принятии подобных решений. Если в другом матче будет похожая ситуация и одиннадцатиметровый назначат, то вопросов будет еще больше. 

- Как считаете, это предвзятое судейство, ошибка арбитров, в том числе на ВАР или что?

- Это же было подтверждение от судей на ВАР, которые посмотрели момент и сказали, что здесь не было игры рукой, хотя даже изменение траектории полета мяча было видно. Я не знаю, чем эти люди руководствуются.

- Для ЦСКА – это потеря очков или все-таки учитывая возможный пенальти, приобретение одного очка?

- С учетом этой ситуации, скорее приобретение.

- Обе команды нанесли 50 ударов по воротам, что является рекордом РПЛ, и ни одного гола. Как это оценивать?

- Это говорит об уровне технического оснащения футболистов и хорошей игре вратарей.

- От Чалова большего ожидали?

- От него все ожидают большего. Но дело в том, что после одного успешного сезона он что-то потерял. Ему надо возвращаться к тому настрою, который был тогда, когда он только начинал себя проявлять. Завышенные ожидания от переезда в зарубежные чемпионаты очень сильно не это повлияло. Он снизил к себе требования, плюс был разочарован тем, что его туда не отпустили.

- Как оцените игру Заболотного, которого пригласили в сборную России? Он соответствует ее уровню?

- Форвардов всегда оценивают по голам, а его нет среди лидеров нашего чемпионата в этом компоненте. Значит, можно говорить о том, что Заболотный еще не полностью адаптировался к требованиям главного тренера. 

- Зато ЦСКА не пропускает уже в четырех матчах. Игра в обороне наладилась?

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- Если бы сейчас судья назначил пенальти, никто бы об этом не говорил.

- Лучшим игроком матча был признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он отразил девять ударов. Согласны с такой оценкой?

- В ряде моментов он сыграл хорошо, поэтому эксперты приняли такое решение.

- Как оценивает работу Алексея Березуцкого?

- Оценивать можно будет по окончании этой части чемпионата. Сейчас пока рано делать выводы. ЦСКА – такой клуб, который ставит задачу - участие в Лиге чемпионов и борьба за титул. На сегодняшний момент по графику команда отстает от этого. Надо ждать зимней паузы и смотреть, насколько команда укрепится. Но поскольку трансферное окно закрыто, значит надо искать усиление внутри команды. Нужно прибавлять в организации игры, самоотдаче, независимо от уровня соперника. Надо брать очки во всех матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Дмитрий Хомуха
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