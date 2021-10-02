ЦСКА и «Краснодар» установили рекорд РПЛ по количеству ударов

Центральный матч 10-го тура РПЛ, в котором встретились ЦСКА и «Краснодар», получился открытым и событийным. Тем более, странно, что счет так и не был открыт до финального свистка.

Примечательно, что этот поединок стал рекордным по числу ударов по воротам с 2009 года, когда статистическая компания Opta начала фиксировать подобные показатели. Команды Алексе Березуцкого и Виктора Ганчаренко на двоих нанесли 49 ударов. У «армейцев» из 16 попыток было 9 попаданий в створ ворот. «Быки» били гораздо чаще (33), но Игорь Акинфеев лишь 5 раз вступил в игру. Показатель ожидаемых голов xG - в пользу «Краснодара» (2,2 против 1,8).