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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» установили рекорд РПЛ по количеству ударов

02 Октября 2021 • 22:47 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
окончен

Центральный матч 10-го тура РПЛ, в котором встретились ЦСКА и «Краснодар», получился открытым и событийным. Тем более, странно, что счет так и не был открыт до финального свистка.

Примечательно, что этот поединок стал рекордным по числу ударов по воротам с 2009 года, когда статистическая компания Opta начала фиксировать подобные показатели. Команды Алексе Березуцкого и Виктора Ганчаренко на двоих нанесли 49 ударов. У «армейцев» из 16 попыток было 9 попаданий в створ ворот. «Быки» били гораздо чаще (33), но Игорь Акинфеев лишь 5 раз вступил в игру. Показатель ожидаемых голов xG - в пользу «Краснодара» (2,2 против 1,8).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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