Широков: «Нас ждёт интересное противостояние братьев Березуцких»

Экс-капитан сборной России Роман Широков выделил для себя наиболее интересный поединок в программе десятого тура Тинькофф РПЛ. По мнению 40-летнего футболиста, игра ЦСКА – «Краснодар» будет таить в себе много интриг.

«Думаю, в этом матче фаворита нет. Нас ждёт интересное противостояние братьев Березуцких, на него нужно обратить особое внимание», - подчеркнул собеседник «Спорт-экспресса».

Роман Широков предположил, что матч «ВЭБ-Арене» порадует зрителей результативностью.

Как известно, Алексей Березуцкий с июля этого года возглавляет «армейцев», тогда как его родной брат – Василий – работает ассистентом в штабе Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».