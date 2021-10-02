Сафонов: «Это не только моя награда, а заслуга всей обороны»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Краснодар» (0:0) Матвей Сафонов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько они были сложными эти 9 ударов по вашим воротам?

- Если честно, бывало и посложнее. Напряженная игра, естественно, моменты были у двух команд. Очень понравилось, что такая атакующая достаточно игра, моменты были у двух команд. Я бы сказал, что равная игра, и счет отчасти закономерный.

- Какое одно спасение можно выделить из этих всех?

- Честно, немного некомфортно обсуждать себя (смеется). Наверное, тот момент, когда с пяти метров мне били головой. Не помню кто, всё быстро было, не успел уследить.

- При таком обилии ударов, особенно во втором тайме команды как-то прибавили в этом, почему 0:0? Какое объяснение ваше?

- Оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда, а заслуга всей обороны.

- Учитывая, что это четвертый матч «Краснодара» на ноль, что поменялось? Что мы имеем в виду под фразой «заслуга ребят»?

- Сейчас лично мне чувствуется сплоченность в команде, в обороне. Потому что ребята максимально настроены, чтобы не допустить этот гол. Возможно, иногда проскакивали моменты, когда кто-то могу увернуться от мяча, но сейчас я все чаще замечаю, что ребята подставляют головы, катятся под удары. Я думаю, только так можно идти к чемпионству.

- По моментам мы уже поняли и количеству ваших спасений, по содержанию кто был ближе к победе, ЦСКА или «Краснодар»?

- Если честно, мне кажется, что мы сегодня были получше в атаке, но тяжело сказать получше при счете 0:0. Мне показалось, что у нас были лучше моменты.

- Возвращение в сборную. Матвей Сафонов туда едет в своей лучшей форме?

- Нет, я думаю, что не лучший, всегда есть к чему стремиться. Это длинный путь и всегда много работы. Я скажу, что сейчас стало немного лучше.

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- Первым номером в сборную, с таким ощущением?

- Я умею отвечать на эти вопросы. Меня вызвали, и я еду показывать себя. Если тренерский штаб доверит мне место в воротах, я готов.