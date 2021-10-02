Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов: «Это не только моя награда, а заслуга всей обороны»

02 Октября 2021 • 21:55 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
окончен

Лучший футболист матча ЦСКА - «Краснодар» (0:0) Матвей Сафонов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько они были сложными эти 9 ударов по вашим воротам?

- Если честно, бывало и посложнее. Напряженная игра, естественно, моменты были у двух команд. Очень понравилось, что такая атакующая достаточно игра, моменты были у двух команд. Я бы сказал, что равная игра, и счет отчасти закономерный.

- Какое одно спасение можно выделить из этих всех?

- Честно, немного некомфортно обсуждать себя (смеется). Наверное, тот момент, когда с пяти метров мне били головой. Не помню кто, всё быстро было, не успел уследить.

- При таком обилии ударов, особенно во втором тайме команды как-то прибавили в этом, почему 0:0? Какое объяснение ваше?

- Оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда, а заслуга всей обороны.

- Учитывая, что это четвертый матч «Краснодара» на ноль, что поменялось? Что мы имеем  в виду под фразой «заслуга ребят»?

- Сейчас лично мне чувствуется сплоченность в команде, в обороне. Потому что ребята максимально настроены, чтобы не допустить этот гол. Возможно, иногда проскакивали моменты, когда кто-то могу увернуться от мяча, но сейчас я все чаще замечаю, что ребята подставляют головы, катятся под удары. Я думаю, только так можно идти к чемпионству.

- По моментам мы уже поняли и количеству ваших спасений, по содержанию кто был ближе к победе, ЦСКА или «Краснодар»?

- Если честно, мне кажется, что мы сегодня были получше в атаке, но тяжело сказать получше при счете 0:0. Мне показалось, что у нас были лучше моменты.

- Возвращение в сборную. Матвей Сафонов туда едет в своей лучшей форме?

- Нет, я думаю, что не лучший, всегда есть к чему стремиться. Это длинный путь и всегда много работы. Я скажу, что сейчас стало немного лучше.

Реклама


- Первым номером в сборную, с таким ощущением?

- Я умею отвечать на эти вопросы. Меня вызвали, и я еду показывать себя. Если тренерский штаб доверит мне место в воротах, я готов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 0:1 Крылья Советов
окончен ЦСКА Москва 0:0 Краснодар
окончен Арсенал Тула 0:0 Химки
03.10  14:00 Уфа ... Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
03.10  19:00 Ахмат ... Спартак Москва 3.15 3.45 2.32
03.10  19:00 Локомотив Москва ... Ростов 1.87 3.45 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
23:03 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Много чего не хватило - завершения, футбольной наглости, фарта
22:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Краснодар» установили рекорд РПЛ по количеству ударов
22:36 · Россия. ФНЛ
Игнашевич возглавил «Балтику» официально
22:20 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» с «Химками» пытались открыть счёт - видео видео
22:17 · Россия. Премьер-лига
Боевые нули в матче ЦСКА и «Краснодара» - видео видео
22:12 · Россия. Премьер-лига
Ермакович: «Если человек играет рукой в своей штрафной площади, на мой взгляд, это пенальти»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Если я правильно помню, у Кордобы не было таких моментов глобальных»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Это не только моя награда, а заслуга всей обороны»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Во втором тайме были острее и могли забить не один и не два»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Эта игра была до гола»
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Химки» не порадовали голами
20:26 · Россия. Премьер-лига
Глушаков получил травму и, вероятно, не сыграет за сборную России
19:43 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Нам было невероятно тяжело весь первый тайм, особенно до гола»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» оступилось в матче с «Крыльями» - видео видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Евгеньев уехал со стадиона на старой «пятёрке»
Все новости
Рекомендуем