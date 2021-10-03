Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение о неназначенном пенальти в конце матча ЦСКА - «Краснодар».

«Чистейший пенальти. Я не понимаю, для чего ВАР тогда был создан? Он создан, чтобы назначать такие пенальти. Зато свистят линию вне игры по размеру ноги, уха, волоса, руки. Вот это странно, это надо отменять: у одного размер ноги 45, у другого 40, естественно, у одного нога будет ближе к воротам. Во вчерашнем моменте Классон прокинул себе на ход, а Дивеев рукой мяч остановил просто. Чистейший пенальти.

У «Краснодара» фактически украли победу. Пенальти должен был быть в конце игры. Забей его, и уже есть три очка. Не знаю, заслуженной была бы победа или нет, но это другое дело. Пенальти то был. Иногда бывают моменты, когда мяч просто попадает в руку, а в этом моменте Дивеев как раз сыграл рукой и не дал мячу пролететь», - сказал Мостовой.