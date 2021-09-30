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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Москалёв - главный судья матча ЦСКА - «Краснодар»

30 Сентября 2021 • 12:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
02.10 19:00

На грядущих выходных состоятся поединки десятого тура российской Премьер-лиги. Пресс-служба РФС объявила судейские бригады, которые отработают на предстоящих играх.

Центральную встречу тура ЦСКА – «Краснодар» обслужит Владимир Москалёв. На поединке между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» отработает Кирилл Левников, а на матче «Зенит» - Сочи» - Павел Шахыданов.

После девяти проведенных туров единоличным лидером является «Зенит», набравший 23 балла. Вторую строчку занимает московское «Динамо», а топ-3 замыкает другой столичный клуб – «Локомотив».

«Спартак» идет лишь на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Москалёв
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