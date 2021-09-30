Москалёв - главный судья матча ЦСКА - «Краснодар»

На грядущих выходных состоятся поединки десятого тура российской Премьер-лиги. Пресс-служба РФС объявила судейские бригады, которые отработают на предстоящих играх.

Центральную встречу тура ЦСКА – «Краснодар» обслужит Владимир Москалёв. На поединке между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» отработает Кирилл Левников, а на матче «Зенит» - Сочи» - Павел Шахыданов.

После девяти проведенных туров единоличным лидером является «Зенит», набравший 23 балла. Вторую строчку занимает московское «Динамо», а топ-3 замыкает другой столичный клуб – «Локомотив».

«Спартак» идет лишь на восьмой позиции.