Алексей Березуцкий: «Если я правильно помню, у Кордобы не было таких моментов глобальных»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Замена в начале второго тайма Чалова связана с тем, что вы были недовольны его игрой?

- Нет, нет. Скажем так, он достаточно тяжело двигался и в первом тайме, где-то не успевал. Во втором тайме дали время ему показать, что в принципе он может чуть получше двигаться. Наверное, ничего не поменялось, поэтому произвели замену.

- Вы как центральный защитника и Дивеев как центральный защитник наверняка друг друга нашли в понимании того, как действовать против Кордобы. Было ощущение, что это чуть не персональная работа. Что за установка была?

- Установка? Я не раскрою ее секрет, персонально там действовать было ни в коем случае не нужно. Но специфика игры против такого форварда, конечно, есть. Я наших защитников об этом предупреждал. Не только Дивеева.

- Дивеев справился?

- Почему только Дивеев? Мы играем вчетвером.

- Просто они вдвоем постоянно были. Это одна из главных интриг матча.

- Я бы так не сказал. Он также постоянно с Якой Бийолом играл. На мой взгляд, они оба справились. Сегодня, если я правильно помню, у Кордобы не было таких моментов глобальных.