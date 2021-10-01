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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв считает, что у «Краснодара» нет шансов против ЦСКА

01 Октября 2021 • 16:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
02.10 19:00

Уже завтра, 2 октября, ЦСКА на своем поле будет принимать «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Бывший футболист «армейцев» Владимир Пономарёв спрогнозировал исход поединка, отдав свое предпочтение московскому клубу.

Пономарёв заявил, что ожидает увидеть открытый футбол с множеством забитых голов. В то же время, эксперт не верит в успех «быков», ссылаясь на недавние показатели ЦСКА. «Армейцы» наладили игру в обороне и атаке. Думаю, москвичи не оставят шансов «Краснодару». После Ганчаренко команда сильно изменилась, Березуцкий уже поменял структуру игры», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Отметим, что оба коллектива имеют в своем активе одинаковое количество очков, располагаясь в верхней части турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв
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