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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий: «Разочаровали глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата»

01 Октября 2021 • 22:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
Через 19 ч. 7 мин.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал главные проблемы команды по итогам девяти матчей в Премьер-лиге. По его словам, команде не хватает стабильности, а тот футбол, к которому стремятся «армейцы», получается показывать лишь эпизодически. «Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата», - заявил Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

Что касается перехода на схему в пять защитников, наставник объяснил такое решение желанием освободить атакующих игроков от части работы в обороне. При этом данная расстановка не является догмой: «Как произошло в матче со «Спартаком», когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника».

В субботу ЦСКА сыграет против «Краснодара», начало матча в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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