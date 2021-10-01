Алексей Березуцкий: «Разочаровали глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал главные проблемы команды по итогам девяти матчей в Премьер-лиге. По его словам, команде не хватает стабильности, а тот футбол, к которому стремятся «армейцы», получается показывать лишь эпизодически. «Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата», - заявил Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

Что касается перехода на схему в пять защитников, наставник объяснил такое решение желанием освободить атакующих игроков от части работы в обороне. При этом данная расстановка не является догмой: «Как произошло в матче со «Спартаком», когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника».

В субботу ЦСКА сыграет против «Краснодара», начало матча в 19:00.