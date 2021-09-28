Отец Бохинена заявил, что его сын не думает об уходе из ЦСКА

Главный тренер «Сарпсборга» Ларс Бохинен, который является сыном отцом полузащитника ЦСКА Эмиля, рассказал о ситуации вокруг его сына. Ранее сообщалось, что адаптация норвежца в России затянулась и он чувствует себя одиноко в Москве.

Ларс заявил, что его сын не планирует уходить из ЦСКА и хочет добиться успеха в московском клубе. Он отметил, Эмиль намерен продолжать бороться за место в стартовом составе, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Бохинен стал игроком ЦСКА в феврале этого года. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в РПЛ, в которых суммарно он провёл на поле 169 минут. Результативными действиями не отмечался.