Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 125 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Бохинена заявил, что его сын не думает об уходе из ЦСКА

28 Сентября 2021 • 17:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
02.10 19:00

Главный тренер «Сарпсборга» Ларс Бохинен, который является сыном отцом полузащитника ЦСКА Эмиля, рассказал о ситуации вокруг его сына. Ранее сообщалось, что адаптация норвежца в России затянулась и он чувствует себя одиноко в Москве.

Ларс заявил, что его сын не планирует уходить из ЦСКА и хочет добиться успеха в московском клубе. Он отметил, Эмиль намерен продолжать бороться за место в стартовом составе, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Бохинен стал игроком ЦСКА в феврале этого года. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в РПЛ, в которых суммарно он провёл на поле 169 минут. Результативными действиями не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эмиль Бохинен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин рассказал, что ему запрещено делать по контракту с «Зенитом»
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Щенников вернулся в строй
17:08 · Россия. Премьер-лига
Отец Бохинена заявил, что его сын не думает об уходе из ЦСКА
16:33 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​Врач «Твери» спас человека в самолёте
16:11 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гилерме играет за «Локомотив» с травмой, вратарю нужна операция 1 слухи
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Школьник прорвался на поле после матча «Краснодара» 1
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин раскрыл секрет своей хорошей формы
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сутормин не считает себя штатным пенальтистом «Зенита»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Клуб сделал всё возможное, чтобы подписать Азмуна»
10:58 · Россия. Премьер-лига
«Суперпас и супергол»: Акинфеев оценил гол Зайнутдинова
10:49 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов о курьёзном голе: «Я не хотел так забить, просто так получилось»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще других задействует в матчах игроков возрастом до 21 года
27 Сентября
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «К сожалению, я думаю, что игра шла именно до гола»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Кто выигрывает борьбу, тот в большинстве случаев в Премьер-лиге и побеждает»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял»
Все новости
Рекомендуем