Широков дал совет «Краснодару»: «Меньше ныть надо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче десятого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0). Собеседник «Спорт-экспресса» уделил особое внимание эпизоду с неназначенным в ворота хозяев пенальти.

«Непонятный эпизод. С одного повтора кажется, что рука была, с другого – что нет. Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет», - сделал резкое заявление Роман Широков.

По мнению российского экс-футболиста, в Премьер-лиге есть только две команды, которые регулярно жалуются, что судьи их «убивают» - «Спартак» и «Краснодар».