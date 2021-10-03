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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магнуссон считает, что ЦСКА был ближе к победе в игре с «Краснодаром»

03 Октября 2021 • 12:05 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
окончен

Хёрдур Магнуссон, продолжающий восстанавливаться после травмы, поделился мнением касаемо игры ЦСКА – «Краснодар» (0:0), состоявшейся в рамках десятого тура РПЛ.

«Хорошая игра. Я доволен результатом матча против «Краснодара». Я думаю, ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами», - приводит слова Магнуссона ТАСС.

После десяти сыгранных матчей «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 баллами в активе.

Ранее исландский защитник сообщил, что он вернулся в строй после перенесенной операции на ахилловом сухожилии и вскоре может провести дебютный матч в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар РПЛ Хёрдур Магнуссон
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