Магнуссон считает, что ЦСКА был ближе к победе в игре с «Краснодаром»

Хёрдур Магнуссон, продолжающий восстанавливаться после травмы, поделился мнением касаемо игры ЦСКА – «Краснодар» (0:0), состоявшейся в рамках десятого тура РПЛ.

«Хорошая игра. Я доволен результатом матча против «Краснодара». Я думаю, ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами», - приводит слова Магнуссона ТАСС.

После десяти сыгранных матчей «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 баллами в активе.

Ранее исландский защитник сообщил, что он вернулся в строй после перенесенной операции на ахилловом сухожилии и вскоре может провести дебютный матч в сезоне.