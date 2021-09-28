Зайнутдинов о курьёзном голе: «Я не хотел так забить, просто так получилось»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (2:0).

- Расскажи, как ты забил этот гол? Что за эпизод, и чем ты все-таки забил?

- Это случайно получилось. Я не хотел так забить, просто так получилось. Рад, что гол забил. Я увидел, что все радуются. А почему радуются? Когда повернулся, а мяч в сетке.

- Партнеры уже как-то подкалывали в раздевалке?

- Ну да, травят. Там Ильза, Дзага прикалываются, что сейчас казахские заголовки начнутся. Самое главное, что победили, хорошее настроение.

- Это самый курьезный гол в твоей карьере?

- Я забиваю не много, но думаю, что да. Это самый необычный гол.

- Ты забил за сборную, в Кубке и сейчас. Можно сказать, что травма позади, и ты уже набрал стопроцентную форму, восстановился?

- Да, слава богу, что травма осталась позади. Сейчас с каждой игрой набираю уверенность и форму.

- На какой позиции ты сегодня только не играл, вот в опорной зоне. Какая у тебя сегодня была задача, что тренер требовал?

- Мячи, конечно, отбирать. Я играл в опорной зоне с Мухиным. Объем, конечно, тоже требуется. Если тренер видит, ставит меня. Мне самое главное - помогать команде.

- Можно сказать, что победа в дерби как-то повлияло на команду, настроение, общий фон?

- Конечно, в дерби всегда приятно побеждать, в Кубке победили и сегодня. Будем стараться только вверх и вверх.

- То есть, команда раскрепостилась?

- Я думаю, да.