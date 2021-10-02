Алексей Березуцкий: «Естественно, хорошо, что пенальти в итоге не было»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о потенциальном пенальти на послематчевой пресс-конференции по завершению игры с «Краснодаром» (0:0) в 10-м туре Премьер-лиги. Незадолго до финального свистка «быки» могли рассчитывать на 11-метровый в свою пользу за игру рукой у соперника.

- Возможно, теряются какие-то эмоции, но такова жизнь. Я ждал решение судьи, ВАРа, не более того. Но, естественно, хорошо, что пенальти в итоге не было, - отметил Березуцкий.

Напомним, что неделю назад Владимир Хашиг, занимающий должность генерального директора «Краснодара», раскритиковал работу арбитров после победы над «Сочи» (3:0). То же самое было и в августе после игры с «Зенитом» (2:3).