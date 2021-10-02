Канчельскис: «Березуцкий напоминает мне Раньери»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался касательно предстоящего противостояния между ЦСКА и «Краснодаром» в десятом туре российской Премьер-лиги.

В интервью со Sport24 Канчельскис отметил работу главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого, сравнив того с бывшим наставником «Лестера». «По поведению на кромке поля Березуцкий напоминает мне Клаудио Раньери – такой же хладнокровный и невозмутимый», - прокомментировал эксперт.

К тому же, Канчельскис подчеркнул, что пока рано давать оценку работе тренера. По его словам, всё станет предельно понятно в конце сезона. Добавим, что после сыгранных девяти матчей во внутреннем первенстве ЦСКА идет в верхней части турнирной таблицы.