Бубнов рассказал, как завершится матч ЦСКА - «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче десятого тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«Прогноз: 1:1. И те, и другие на подъеме, идут в группе лидеров, набрали одинаковое количество очков. Здесь нет фаворита», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.

По итогам девяти туров «армейцы» занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, а «быки» располагаются на четвертой строчке.