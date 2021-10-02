Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов рассказал, как завершится матч ЦСКА - «Краснодар»

02 Октября 2021 • 11:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
Через 6 ч. 37 мин.

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче десятого тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«Прогноз: 1:1. И те, и другие на подъеме, идут в группе лидеров, набрали одинаковое количество очков. Здесь нет фаворита», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.

По итогам девяти туров «армейцы» занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, а «быки» располагаются на четвертой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  14:00 Рубин ... Нижний Новгород 1.58 4.5 5.4
02.10  16:30 Динамо Москва ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.2
02.10  19:00 ЦСКА Москва ... Краснодар 2.65 3.45 2.7
02.10  19:00 Арсенал Тула ... Химки 2.49 3.35 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кафельников - о матче «Ахмат» - «Спартак»: «Не очень расстроюсь, если не будет положительного результата»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч ЦСКА - «Краснодар»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Понсе поблагодарил болельщиков за поддержку
11:24 · Россия. Премьер-лига
Мухин оценил шансы ЦСКА в игре с «Краснодаром»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: Сегодняшняя версия Ларссона никому не нужна
09:18 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о лимите на легионеров в России 3
02:30 · Россия. Премьер-лига
Арсенал - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:21 · Россия. Премьер-лига
Динамо - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Россия. Премьер-лига
Рубин - Нижний Новгород: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Октября
23:31 · Кубок России
Кубковый матч «Оренбург» - «Динамо» перенесён на другую дату
22:06 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Разочаровали глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Гус Тиль потерял в деньгах, уйдя из «Спартака» в «Фейеноорд»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Нас ждёт интересное противостояние братьев Березуцких»
Все новости
Рекомендуем