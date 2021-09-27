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Премьер-лига

Колосков: «Сперцян решил выступать за Армению? Не стоит об этом горевать»

27 Сентября 2021 • 20:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
2.40 3.60 2.85
02.10 19:00

Сегодня стало известно, что молодое дарование «Краснодара» полузащитник Эдуард Сперцян хотел выступать за сборную России на международном уровне. Впрочем, он в свое время не дождался вызова и решил представлять честь Армении.

Эту информацию прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он поделился своим личным мнением, заявив, что не надо уделать этому событию слишком много внимания. Колосков сказал, что таким юным игрокам рано выдавать авансы, ведь они могут быть неоправданными в будущем.

«Посыпать голову из-за того, что Сперцян заигран за Армению, не надо. Пока никто не знает, что из него получится. Надо посмотреть на дистанции, а потом уже жалеть или не жалеть», - цитирует экс-чиновника Sport24.


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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Эдуард Сперцян
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