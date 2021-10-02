Несмотря на все попытки, «Галатасараю» так и не удалось летом продать скандального защитника команды Маркао. Напомним, что игрок окончательно испортил свои отношения с руководством и болельщиками после того, как во время матча турецкого чемпионата ударил партнера по команде.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предлагал услуги бразильца ряду российских клубов, в частности «Зениту» и «Локомотиву». Но, теперь местное издание Takvim называет главным претендентом на футболиста «Краснодар».

По информации источника, зимой «быки» предложат туркам более девяти миллионов евро, чтобы перебить запросы итальянских «Ромы» и «Наполи». Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает Маркао аж в 12 миллионов.