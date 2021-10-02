Мухин оценил шансы ЦСКА в игре с «Краснодаром»

Уже сегодня вечером состоится встреча между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Полузащитник «армейцев» Максим Мухин поделился ожиданиями от предстоящего матча.

В интервью пресс-службе клуба футболист признался, что поединок не обещает быть легким. По его словам, ЦСКА нужно опасаться атакующей линии соперника. Более того, Мухин отдельно отметил форварда «Краснодара» Хона Кордобу: «Он цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счет того, что ставит спину, может спокойно развернуться и создать момент».

Стоит добавить, что противостояние клубов имеет огромное значении с точки зрения турнирной таблицы, ведь оба коллектива на данный момент находятся в зоне еврокубков.